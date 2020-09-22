Марта КОСТЮК: «В первом и третьем сетах действовала на полных оборотах»

Украинская теннисистка – о стартовом матче в квалификации Ролан Гаррос

  • 22.09.2020 21:20
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Марта КОСТЮК: «В первом и третьем сетах действовала на полных оборотах»
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от первой победы в квалификации Ролан Гаррос
 
«Я уже дважды встречалась с соперницей и знала, что от нее ожидать. Понимала также, насколько она непредсказуема. В первом и третьем сетах действовала на полных оборотах и активным теннисом просто задавила оппонентку. Что произошло во второй партии? У нее пошел удар, а я где-то проявила пассивность, потеряв на некоторое время нити игры. Впрочем, немного понервничав в начале третьей партии, вернулась в матч и за счет прежде всего ментальности, записала его себе в актив.
 
О следующей сопернице, румынке Лоре Иоане Паар, я имею общее представление. Она – неплохая парница. Видела ее в действии в Праге и Палермо, но более детальный план сверстаем уже непосредственно перед матчем.
 
Насколько отличается организация турнира в Париже от Нью-Йорка? Скажу коротко: здесь все по-другому. В отеле с игроками живут и другие постояльцы, и не все следуют общепринятым санитарным нормам. Конечно, не все идеально, но и турнир впервые столкнулся с подобными реалиями», – сказала Костюк.

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Источник — XSport

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