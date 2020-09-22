Артем ФРАНКОВ: «По подбору игроков Гент слабее АЗ»

Специалист считает, что «Динамо» набирается опыта

  • 22.09.2020 19:30
  • 1655 просмотров
  • 9 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «По подбору игроков Гент слабее АЗ»
© ФК Гент

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.
 
«Безусловно, «Гент» скромнее АЗ. А как оно пойдет... Футбол - штука непредсказуемая. Двухматчевое противостояние избавляет от форсирования событий в первой игре. Но по подбору игроков «Гент» слабее АЗ. А «Динамо» набирается опыта и должно прогрессировать», – сказал Франков.
 
Напомним, встречи между «Динамо» и «Гентом» состоятся 23 (в Бельгии) и 29 (в Украине) сентября. Оба матча начнутся в 22:00 по Киеву. 

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Источник — YouTube

(12 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 20:46
    -1
    Forever_young_12, 22.09.2020 20:07
    Если Гент такой слабый, то никто не поймёт непопадание в группу ЛЧ Мирчандайзеров
    Да пройдут они, Гент никакой, это ноунейм ссаный, как и АЗ. Хотя для дерьнамы это гранды уровня Баварии.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 22.09.2020 20:25
    -1
    Сранков - прогнози то не твоє
    Я от прогнозую, що буде вперта боротьба, і все вирішиться за додатковими показниками, можливо буде потрібен овертайм. Гент ретельно вивчить Динамо і не повторить помилок АЗ. Хоча я, звісно ж, бажаю перемоги динамівцям, але об'єктивно картину протистояння бачу так.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 20:22
    -1
    С Гентом будет не легко . Не нужно этих шапкозакидательских отношений
    Ссылка
    Evil
      Evil, 22.09.2020 20:12
    +2
    Мне интересно зачем форевка-защеканка пишет с трех аккаунтов создавая имитацию общения трех людей? Или он мечтает чтобы его дальнобойщики впятером по кругу пустили как у него на аватарке?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 20:07
    -3
    Если Гент такой слабый, то никто не поймёт непопадание в группу ЛЧ Мирчандайзеров
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.09.2020 20:01
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 19:55
    Этот прыгун уже не знает как ещё сильнее зализать сурку шубному и его дерьнаме позорной.
    Тебе интересно писать самому себе?)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 19:55
    -2
    janu0320, 22.09.2020 19:40
    А «Динамо» набирается опыта и должно прогрессировать»__новички в еврокубках
    Этот прыгун уже не знает как ещё сильнее зализать сурку шубному и его дерьнаме позорной.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 19:40
    -3
    А «Динамо» набирается опыта и должно прогрессировать»__новички в еврокубках
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 19:39
    -2
    по подбору да, но в отличие с АЗ у бельгийцев есть домашний поединок, так что не надо думать что будет легче чем с голландцами.
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    Evil
      Evil, 22.09.2020 20:12
    +2
    Мне интересно зачем форевка-защеканка пишет с трех аккаунтов создавая имитацию общения трех людей? Или он мечтает чтобы его дальнобойщики впятером по кругу пустили как у него на аватарке?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.09.2020 20:01
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 19:55
    Этот прыгун уже не знает как ещё сильнее зализать сурку шубному и его дерьнаме позорной.
    Тебе интересно писать самому себе?)
    Ссылка
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