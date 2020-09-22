Артем ФРАНКОВ: «По подбору игроков Гент слабее АЗ»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.



«Безусловно, «Гент» скромнее АЗ. А как оно пойдет... Футбол - штука непредсказуемая. Двухматчевое противостояние избавляет от форсирования событий в первой игре. Но по подбору игроков «Гент» слабее АЗ. А «Динамо» набирается опыта и должно прогрессировать», – сказал Франков.



Напомним, встречи между «Динамо» и «Гентом» состоятся 23 (в Бельгии) и 29 (в Украине) сентября. Оба матча начнутся в 22:00 по Киеву.

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов