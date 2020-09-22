Свитолина попала в заявку нового турнира WTA в Остраве

На четвертом месте в альтернативном списке находится Даяна Ястремская

  • 22.09.2020 18:59
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Свитолина попала в заявку нового турнира WTA в Остраве
© Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявилась на новый турнир WTA Premier в Остраве, который запланирован на 19-25 октября. 
 
Помимо Свитолиной, из теннисисток топ-10 в заявку вошли Каролина Плишкова, София Кенин и Кики Бертенс.
 
Отметим, что еще одна украинка Даяна Ястремская находится на четвертом месте в альтернативном списке на попадание в число участниц основной сетки.

Ранее Свитолина одержала непростую победу над первой ракеткой Польши.

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Источник — Большой теннис Украины

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