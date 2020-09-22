Свитолина попала в заявку нового турнира WTA в Остраве

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявилась на новый турнир WTA Premier в Остраве, который запланирован на 19-25 октября.



Помимо Свитолиной, из теннисисток топ-10 в заявку вошли Каролина Плишкова, София Кенин и Кики Бертенс.



Отметим, что еще одна украинка Даяна Ястремская находится на четвертом месте в альтернативном списке на попадание в число участниц основной сетки.

Ранее Свитолина одержала непростую победу над первой ракеткой Польши.