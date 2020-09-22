3-й тур
Николаев-2
0:1
ГФК Металлург
22.09.2020, FT

Запорожье хочет в Первую лигу. Металлург нанес поражение Николаеву-2

Во Второй лиге чемпионата Украины завершился 3-й тур

  • 22.09.2020 19:12
  • 792 просмотра
  • 3 комментария
Запорожье хочет в Первую лигу. Металлург нанес поражение Николаеву-2
© ФК Металлург Запорожье

Завершился 3-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 22 сентября, прошел заключительный матч тура.

Запорожский «Металлург» в гостях нанес поражение «Николаеву-2» (1:0). Единственный гол забил Богдан Могильный на 75-й минуте.

Клуб из Запорожье теперь делит 2–3 место с «Таврией» из Симферополя (по 7 очков), а лидером группы B является «Металл» из Харькова (9 баллов из 9 возможных).

Вторая лига Украины. 3-й тур

«Николаев-2» – «Металлург» Запорожье – 0:1

Гол: Могильный, 75

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 19:31
    0
    a.fedorenko1953, 22.09.2020 19:24
    Якщо так бажають - навіщо було вілітити?
    Потому что в первом круге некому было играть за новый состав, а во втором поздно кинулись...
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 22.09.2020 19:24
    -1
    Якщо так бажають - навіщо було вілітити?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 19:22
    0
    Никуда они не хотят. Нападающих нет. С Победой Днепр еле ноги тягали. А в Кубке Плавни им показали где раки... Николаев-2 это вообще дрова. Всегда.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 19:31
    0
    a.fedorenko1953, 22.09.2020 19:24
    Якщо так бажають - навіщо було вілітити?
    Потому что в первом круге некому было играть за новый состав, а во втором поздно кинулись...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 19:22
    0
    Никуда они не хотят. Нападающих нет. С Победой Днепр еле ноги тягали. А в Кубке Плавни им показали где раки... Николаев-2 это вообще дрова. Всегда.
    Ссылка
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