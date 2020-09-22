Запорожье хочет в Первую лигу. Металлург нанес поражение Николаеву-2

Завершился 3-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 22 сентября, прошел заключительный матч тура.
Запорожский «Металлург» в гостях нанес поражение «Николаеву-2» (1:0). Единственный гол забил Богдан Могильный на 75-й минуте.
Клуб из Запорожье теперь делит 2–3 место с «Таврией» из Симферополя (по 7 очков), а лидером группы B является «Металл» из Харькова (9 баллов из 9 возможных).
Вторая лига Украины. 3-й тур
«Николаев-2» – «Металлург» Запорожье – 0:1
Гол: Могильный, 75
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Источник — Sport.ua
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