ЗАХОВАЙЛО: «Динамо 100% не будет играть первым номером в Бельгии»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.

«Динамо» имеет все возможности в первой игре решить судьбу противостояния с «Гентом». В матче со «Львовом» мы увидели две версии «Динамо». Во втором тайме был оптимальный пока состав. Видимо, Луческу хотел дать отдых футболистам и запутать «Гент».



Мирча сейчас работает над тем, чтобы изменить структуру игры, но этот процесс постепенный. В общем команда сыграна, игроки хорошо знают друг друга, взаимопонимание на уровне.



«Динамо» не будет играть первым номером в Бельгии, это 100%. Киевляне сыграют средним блоком, а на контратаках будут искать свое счастье.



«Гент» захочет победить дома, чтобы рассчитывать на выход в Лигу чемпионов. Считаю, что эта команда сильнее, чем в АЗ. Впрочем, проблем с открыть зонами, когда бельгийцы переходят в позиционное нападение, достаточно. Это ключ к успеху украинцев.



Если «Гент» побежит вперед большими силами, то может попасть в «плен». Мне кажется, что это очень реальный сценарий. Предполагаю, что «Динамо» может получить максимальный результат на выезде.



Поэтому сделаю ставки, что «Динамо» победит и обе команды забьют», - сказал Заховайло.

Матч «Гент» – «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.