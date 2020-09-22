ЗАХОВАЙЛО: «Динамо 100% не будет играть первым номером в Бельгии»

Специалист считает, что киевляны могут на контратаках наказать бельгийцев

  • 22.09.2020 18:30
  • 784 просмотра
  • 4 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «Динамо 100% не будет играть первым номером в Бельгии»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.

«Динамо» имеет все возможности в первой игре решить судьбу противостояния с «Гентом». В матче со «Львовом» мы увидели две версии «Динамо». Во втором тайме был оптимальный пока состав. Видимо, Луческу хотел дать отдых футболистам и запутать «Гент».
 
Мирча сейчас работает над тем, чтобы изменить структуру игры, но этот процесс постепенный. В общем команда сыграна, игроки хорошо знают друг друга, взаимопонимание на уровне.
 
«Динамо» не будет играть первым номером в Бельгии, это 100%. Киевляне сыграют средним блоком, а на контратаках будут искать свое счастье.
 
«Гент» захочет победить дома, чтобы рассчитывать на выход в Лигу чемпионов. Считаю, что эта команда сильнее, чем в АЗ. Впрочем, проблем с открыть зонами, когда бельгийцы переходят в позиционное нападение, достаточно. Это ключ к успеху украинцев.
 
Если «Гент» побежит вперед большими силами, то может попасть в «плен». Мне кажется, что это очень реальный сценарий. Предполагаю, что «Динамо» может получить максимальный результат на выезде.
 
Поэтому сделаю ставки, что «Динамо» победит и обе команды забьют», - сказал Заховайло.

Матч «Гент» – «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(6 голосов)

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 22.09.2020 19:11
    -1
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 18:32
    АХАХАХАХАХАХАХ, а разве брёвнанама умеет в принципе играть первым номером? Вроде как нет, они умеют играть исключительно в виде самого позорного автобуса и даже поезда.
    Складывается впечатление, что поражение Динамо - это твоя самая главная мечта, ничего в жизни тебе больше не нужно
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 18:58
    -2
    Почитаешь современных Вангователей - и О ужас!! Откуда они берутся?? Динамо пройдёт Гент играя средним блоком, поскольку "команда сыграна, игроки хорошо знают друг друга, взаимопонимание на уровне"
    Я понимаю, что многие хотят попиариться, как Грачёв, который уже Ванговал Шахте финал лиги Европы, но плять прекратите нести чушь. Есть же рамки прогнозирования, ну переходить их - это представлять из себя клоуна.
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    u6464u
    online
      u6464u, 22.09.2020 18:40
    0
    старик дожил до 75 ти и на самоубийцу не схож, можно было б об этом и не говорить и так всем интересующим понятно.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 18:32
    -5
    АХАХАХАХАХАХАХ, а разве брёвнанама умеет в принципе играть первым номером? Вроде как нет, они умеют играть исключительно в виде самого позорного автобуса и даже поезда.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 22.09.2020 18:40
    0
    старик дожил до 75 ти и на самоубийцу не схож, можно было б об этом и не говорить и так всем интересующим понятно.
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