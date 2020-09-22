ЗАХОВАЙЛО: «Динамо 100% не будет играть первым номером в Бельгии»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями перед матчами плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сразится с «Гентом» за путевку в групповой раунд.
«Динамо» имеет все возможности в первой игре решить судьбу противостояния с «Гентом». В матче со «Львовом» мы увидели две версии «Динамо». Во втором тайме был оптимальный пока состав. Видимо, Луческу хотел дать отдых футболистам и запутать «Гент».
Мирча сейчас работает над тем, чтобы изменить структуру игры, но этот процесс постепенный. В общем команда сыграна, игроки хорошо знают друг друга, взаимопонимание на уровне.
«Динамо» не будет играть первым номером в Бельгии, это 100%. Киевляне сыграют средним блоком, а на контратаках будут искать свое счастье.
«Гент» захочет победить дома, чтобы рассчитывать на выход в Лигу чемпионов. Считаю, что эта команда сильнее, чем в АЗ. Впрочем, проблем с открыть зонами, когда бельгийцы переходят в позиционное нападение, достаточно. Это ключ к успеху украинцев.
Если «Гент» побежит вперед большими силами, то может попасть в «плен». Мне кажется, что это очень реальный сценарий. Предполагаю, что «Динамо» может получить максимальный результат на выезде.
Поэтому сделаю ставки, что «Динамо» победит и обе команды забьют», - сказал Заховайло.
Матч «Гент» – «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Рейтинг букмекеров
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Я понимаю, что многие хотят попиариться, как Грачёв, который уже Ванговал Шахте финал лиги Европы, но плять прекратите нести чушь. Есть же рамки прогнозирования, ну переходить их - это представлять из себя клоуна.
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