ВИДЕО. Как Марта Костюк в полуфинал квалификации Ролан Гаррос выходила

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) на старте квалификации Ролан Гаррос обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (№201 WTA).
В следующем раунде Костюк сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA) из Румынии.
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Источник — Sport.ua
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