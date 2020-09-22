Илья МАРЧЕНКО: «Во втором сете у меня закончился бензин»

Вчера Илья Марченко в первом раунде квалификации Ролан Гаррос проиграл Яннику Мадену. Украинец поделился впечатлениями от неудачного матча:

- Во втором сете случилось то, чего я так боялся. Закончился бензин. Мне множество раз приходилось возвращаться после длительных пауз, и первые матчи после перерыва всегда трудные. Из-за чрезмерной нервозности расходуется больше сил, чем требует ситуация. Плюс грунт всегда дается мне нелегко. Смоделировать тренировки на такие поединке едва реально. И только следующие турниры покажут, на самом ли деле я в такой плохой физической форме, чего быть не должно. Или все же причина в нервах?

В прошлый раз, когда я возвращался после операции (и тоже на РГ), то я задохнулся уже во втором гейме. Остановились ноги, из-за чего я перестал успевать, начал действовать менее точно и коротко. Из-за ног перестала выручать подача. Словом, соперник перетянул инициативу. В этот сценарий можно включить и мою концентрацию.

- Как показалось в начале третьего сета, ты начал, как с чистого листа, что вселяло надежду...

- Я взял туалетную паузу, вышел немного свежее. Конечно, попытался сделать рестарт матча, но в итоге третья партия покатилась по лекалам второго. Да еще и везение от меня отвернулось.

- Как себя чувствует плечо после трех сетов?

- В порядке. Даже лучше, чем ожидал. И это сейчас, пожалуй, важнее, чем результат. Так что еще планирую повоевать.

- И где тебя ждать в ближайших боях?

- Планирую выступить на двух челленджерах в Италии, а затем перехожу на долгожданный хард.

- Все теннисисты и их команды живут в одном отеле. Насколько скучно или весело в «пузыре»?

- Лично для меня – немного скучнее обычного. Впрочем, смотря с чем сравнивать. Что до мер безопасности и санитарной экосистемы, то я уйду от ответа. У меня есть замечания, но не хочется их высказывать, поскольку организация в подобных условиях – дело непростое. Все приходится делать впервые, поэтому идеальной ее не назовешь.