Аталанта Малиновского подписала защитника Жироны Мохику

«Аталанта» официально объявила о подписании 28-летнего колумбийского защитника «Жироны» Хоана Мохики.

Клуб Руслана Малиновского взял игрока в аренду с правом выкупа. Общая стоимость трансфера может составить 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Мохики 36 матчей за «Жирону» во всех турнирах.

Также сегодня «Аталанта» объявила о подписании 23-летнего форварда ПСВ Сэма Ламмерса.