Аталанта подписала форварда ПСВ

«Аталанта» официально объявила о трансфере нападающего ПСВ Сэма Ламмерса.
Футболист подписал пятилетний контракт. За Ламмерса «Аталанта» заплатит 8 миллионов евро.
Ламмерс выступал за основную команду ПСВ с 2016 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 7 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал результативную передачу.
Ранее «Аталанта» подписала российского хавбека Алексея Миранчука.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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