Александр ФИЛИППОВ: «Спасибо Десне за все, но пришло время нового вызова»

Форвард прокомментировал переезд в Бельгию

  • 22.09.2020 16:45
  • 601 просмотр
  • 2 комментария
Александр ФИЛИППОВ: «Спасибо Десне за все, но пришло время нового вызова»
© stvv.com

Форвард Александр Филиппов прокомментировал свой переход из «Десны» в бельгийский «Сент-Трюйден».

«Достаточно долго шли переговоры, было напряжение. Я рад, что все наконец закончилось. Это вызов для для самого себя, хочется проверить, смогу ли я и что получится. Попробовать новый этап в другой стране и в другом чемпионате, за которым следят».

«Кто советовал? Советовался с Тотовицким, с Безусом, которые играли здесь. Спасибо Роману за помощь, он играл в «Сент-Трюйдене» и все мне рассказал и помог».

«Десна» - это большая семья, которая дала мне все, что у меня есть. Всегда буду им благодарен за отношение ко мне и моей семье. Спасибо и тренерам, и партнерам, и клубу. Без их помощи ничего бы не получилось, но сейчас пришло время новых вызовов», - сказал Филиппов.

Трансфер оценивается в 1,3-1,5 миллиона евро.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:03
    +2
    Удачи, достойный игрок, это тебе не брёвна из даунамы.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 22.09.2020 16:50
    +4
    Як фан Десни, дякую Олександру за яскраву гру, що він її демонстрував впродовж усього часу в Десні, сподіваюся, що буде можливість якось взяти в нього автограф
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 22.09.2020 16:50
    +4
    Як фан Десни, дякую Олександру за яскраву гру, що він її демонстрував впродовж усього часу в Десні, сподіваюся, що буде можливість якось взяти в нього автограф
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:03
    +2
    Удачи, достойный игрок, это тебе не брёвна из даунамы.
    Ссылка
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