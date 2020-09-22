Александр ФИЛИППОВ: «Спасибо Десне за все, но пришло время нового вызова»

Форвард Александр Филиппов прокомментировал свой переход из «Десны» в бельгийский «Сент-Трюйден».

«Достаточно долго шли переговоры, было напряжение. Я рад, что все наконец закончилось. Это вызов для для самого себя, хочется проверить, смогу ли я и что получится. Попробовать новый этап в другой стране и в другом чемпионате, за которым следят».

«Кто советовал? Советовался с Тотовицким, с Безусом, которые играли здесь. Спасибо Роману за помощь, он играл в «Сент-Трюйдене» и все мне рассказал и помог».

«Десна» - это большая семья, которая дала мне все, что у меня есть. Всегда буду им благодарен за отношение ко мне и моей семье. Спасибо и тренерам, и партнерам, и клубу. Без их помощи ничего бы не получилось, но сейчас пришло время новых вызовов», - сказал Филиппов.

Трансфер оценивается в 1,3-1,5 миллиона евро.

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