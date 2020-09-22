Страсбург. Сестры Киченок проиграли на старте

Украинки не смогли пробиться во второй раунд парного разряда

  • 22.09.2020 14:54
  • 180 просмотров
  • 3 комментария
Страсбург. Сестры Киченок проиграли на старте
© WTA. Сестры Киченок

Сегодня Надежда и Людмила Киченок в первом раунде грунтового турнира WTA в Страсбурге в парном разряде встречались с немецко-словенским дуэтом Анна Лена Фридзам/Катарина Среботник.

Украинки потерпели поражение в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

1-й раунд. Парный разряд

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Анна Лена Фридзам/Катарина Среботник – 6:7 (6), 6:2, 13:15

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 22.09.2020 15:38
    +1
    сестри несумісні, нажаль... Як кішку за хвіст не тягни, вона не зможе.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 22.09.2020 15:11
    +1
    *не дивуЄ
    Ссылка
    olya403
      olya403, 22.09.2020 15:11
    +4
    Це вже навіть нікого не дивую. На кожному турнірі вилітають в першому ж колі. Сумно.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 22.09.2020 15:11
    +4
    Це вже навіть нікого не дивую. На кожному турнірі вилітають в першому ж колі. Сумно.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 22.09.2020 15:38
    +1
    сестри несумісні, нажаль... Як кішку за хвіст не тягни, вона не зможе.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 22.09.2020 15:11
    +1
    *не дивуЄ
    Ссылка
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