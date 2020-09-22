Страсбург. Сестры Киченок проиграли на старте

Сегодня Надежда и Людмила Киченок в первом раунде грунтового турнира WTA в Страсбурге в парном разряде встречались с немецко-словенским дуэтом Анна Лена Фридзам/Катарина Среботник.
Украинки потерпели поражение в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.
1-й раунд. Парный разряд
Людмила Киченок/Надежда Киченок – Анна Лена Фридзам/Катарина Среботник – 6:7 (6), 6:2, 13:15
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.