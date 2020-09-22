В среду, 23-го сентября состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором норвежский «Мольде» примет венгерский «Ференцварош».
Поединок пройдет на стадионе «Акер» в городе Мольде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Мольде – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Мольде» – «Ференцварош» покажет телеканал «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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