ДИТЯТЬЕВ: «В Польше не так, как в Украине, здесь много равных команд»

Игрок «Краковии» рассказал о специфике польской Экстраклассы

  • 22.09.2020 13:33
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ДИТЯТЬЕВ: «В Польше не так, как в Украине, здесь много равных команд»
© ФК Краковия. Алексей Дитятьев

31-летний украинский защитник «Краковии» Алексей Дитятьев в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, в чем отличие польской Экстраклассы от украинской Премьер-лиги.

«Первое впечатление, когда я в первый раз вышел на стадион в Польше, — это огромная разница в посещаемости матчей. Первый матч я играл в Гданьске, и там на стадионе было 25 тысяч человек. В Польше просто сумасшедшие болельщики и атмосфера совсем другая. Если сравнивать чемпионаты, то в Экстракласе много равных команд. В польской лиге нет такого, как в Украине: «Шахтер», «Динамо» и все остальные. В чемпионате Польши каждый может выиграть у каждого. Польские команды исповедуют силовой стиль игры, у многих игроков физика на хорошем уровне.  

Действительно, польские клубы приглашают из-за границы неплохих футболистов. Также, согласно регламенту, в команде должен играть один молодой воспитанник клуба до 18 лет. Такой игрок должен быть на поле во время матча. Они дают шанс молодым футболистам, которые, можно сказать, «бесплатно» получают место в составе (смеется). Но это дает свои плоды: каждый сезон из польской лиги футболисты переходят в чемпионаты Италии, Англии и так далее. На самом деле футболисты из чемпионата Польши все время на виду и их покупают в хорошие европейские чемпионаты», - сказал Дитятьев.

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Источник — Sport.ua

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