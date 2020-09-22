Юрий ВЕРНИДУБ: «Даже не сомневаюсь, что Заря будет в тройке»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о перспективах луганской «Зари» в этом сезоне.

«Я пошел посмотреть на свою любимую команду. Плюс, за «Зарю» играет мой сын. Получил массу удовольствия. Даже после того, как я ушел из «Зари», часто приходил на матчи. У меня была возможность и время.

Перспективы «Зари»? Они все равно будут на призовом месте. Даже не сомневаюсь, что как минимум в тройке они будут», - сказал Вернидуб.

Напомним, что последним местом работы Вернидуба был солигорский «Шахтер», который он покинул в конце августа.