Юрий ВЕРНИДУБ: «Даже не сомневаюсь, что Заря будет в тройке»

Бывший наставник луганчан верит в успех команды

  • 22.09.2020 12:42
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  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Даже не сомневаюсь, что Заря будет в тройке»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о перспективах луганской «Зари» в этом сезоне.

«Я пошел посмотреть на свою любимую команду. Плюс, за «Зарю» играет мой сын. Получил массу удовольствия. Даже после того, как я ушел из «Зари», часто приходил на матчи. У меня была возможность и время.

Перспективы «Зари»? Они все равно будут на призовом месте. Даже не сомневаюсь, что как минимум в тройке они будут», - сказал Вернидуб.

Напомним, что последним местом работы Вернидуба был солигорский «Шахтер», который он покинул в конце августа.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.09.2020 13:03
    0
    Вернидуб возглавит Днепр-1?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.09.2020 13:03
    0
    Вернидуб возглавит Днепр-1?
    Ссылка
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