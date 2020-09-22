Евгений ЧЕБЕРКО: «Не ждал вызов в сборную Украины. Провел за ЛАСК 1 матч»

22-летний защитник Евгений Чеберко получил первый вызов в сборную Украины на октябрьские матчи против Франции, Германии и Испании.

Игрок летом перебрался из «Зари» в австрийский ЛАСК, где провел только 1 матч и не ждал, что так быстро привлечет внимание тренера Андрея Шевченко.

«Конечно, я очень рад. Если честно, не ожидал, ведь сыграл всего одну игру за ЛАСК. Все мои мысли были о том, чтобы закрепиться в клубе и доказать, что могу играть в основном составе. Я пришел после тренировки и увидел много сообщений с поздравлениями. Так и узнал, а потом увидел все в интернете».

«Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть в одном из октябрьских матчей».

«Думаю, поездка в сборную – это уже огромный опыт для меня. Увижу, какой там уровень, к чему мне нужно стремиться», - сказал Чеберко.