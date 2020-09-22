Украина футбольная. Троевластие в Первой лиге, Верес поражает

23 сентября в 00:10 на телеканале XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит известный футбольный специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- троевластия в Первой лиге, две волевые победы;
- феерия Сидоренко в Харькове, «Верес» поражает;
- Вторая лига «Ужгород» и «Металл» - лучшие, «Таврия» приятно удивляет.
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Источник — ПФЛ
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