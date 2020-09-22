Абрамович покупал игроков конкурентов Челси через офшорную компанию

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович через офшорную компанию покупал игроков в командах-конкурентах «синих», сообщила компания BBC со ссылкой на утекшие документы американской финансовой разведки. В двух матчах Лиги чемпионов 2014-го года Абрамовичу частично или полностью принадлежали «12 игроков на поле».

Абрамович инвестировал в игроков других команд через компанию, базирующуюся на Британских Виргинских островах. Об этом говорят отчеты о подозрительных транзакциях, поступившие от банков в FinCEN — специального подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

Речь идет о компании Leiston Holdings, которая использовала запрещенную теперь практику TPO (third-party ownership, «владение третьей стороной»). Она подразумевает, что инвесторы покупают долю будущей трансферной стоимости футболиста у клубов, которым нужны деньги. В число игроков, правами на которых частично владела Leiston, входил Андре Каррильо. В составе лиссабонского «Спортинга» он играл против «Челси» в Лиге чемпионов в 2014-м году. В двух матчах группового этапа турнира Абрамовичу частично или полностью принадлежали «12 игроков на поле». В выездном поединке «Челси» обыграл «Спортинг» со счетом 1:0, в домашнем взял верх со счетом 3:1.

29-летний Каррильо выступал за «Спортинг» с 2011-го по 2016-й годы. Сейчас контракт игрока принадлежит «Бенфике», а сам он на правах аренды выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Практика TPO была запрещена в английской Премьер-лиге с 2008 года. С 2015-го ее также запретила ФИФА. «Тот факт, что транзакции могли быть конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или нарушали какие-либо действующие правила или положения», — заявила BBC представитель Абрамовича. Она подчеркнула, что переводы «относятся к периоду до того, как ФИФА изменила свои правила».