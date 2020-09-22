Шапаренко стал лучшим игроком третьего тура УПЛ по оценкам InStat

Хавбек «Динамо» удачно начал сезон

  • 22.09.2020 11:02
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Шапаренко стал лучшим игроком третьего тура УПЛ по оценкам InStat
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко стал лучшим игроком третьего тура чемпионата Украины по оценкам InStat.

Футболист помог киевлянам обыграть «Львов» (3:1). В этой игре он провел всего один тайм, но успел забить гол со штрафного и отдать голевую передачу.

Шапаренко получил 330 баллов. На втором игрок «Ворсклы» Давид Пуцлин (318), а третьем месте форвард «Олимпика» Шахаб (315).

 

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Источник — zbirna.com

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