Шапаренко стал лучшим игроком третьего тура УПЛ по оценкам InStat

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко стал лучшим игроком третьего тура чемпионата Украины по оценкам InStat.
Футболист помог киевлянам обыграть «Львов» (3:1). В этой игре он провел всего один тайм, но успел забить гол со штрафного и отдать голевую передачу.
Шапаренко получил 330 баллов. На втором игрок «Ворсклы» Давид Пуцлин (318), а третьем месте форвард «Олимпика» Шахаб (315).
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Источник — zbirna.com
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