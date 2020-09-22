Юрий ВИРТ: «Первая игра с болельщиками в Первой лиге»

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал игру своей команды в матче против Прикарпатье (3:0):
- Эмоции - только положительные. Первая игра с болельщиками в Первой лиге. С нетерпением ее ждали. Ребята понимали важность этой игры. То, что планировали - выполнили на 100%. Агрессивно сыграли в первом тайме. Знали, что Прикарпатье - боевая команда и важно выиграть борьбу. Мы сегодня выиграли борьбу.
Выглядели хорошо в физическом плане. За счет быстрых атак забили трижды. После перерыва играли на удержание счета. Возможно, немного уже расслабились. Но я вижу, что команда воспринимает наставления тренерского штаба. Всем сегодня доволен. Хотя, еще есть над чем работать.
Источник — ФК Верес
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