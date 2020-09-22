Стало известно, когда Зинченко вернется в заявку Манчестер Сити

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко не попал в заявку «горожан» на матч 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:1) из-за мышечной травмы.

Бернарду Силва и Александр Зинченко пропустили победу над «волками» из-за проблем с мышцами, а защитник Жоау Канселу отсутствовал из-за травмы стопы. Эрику Гарсии наложили швы на рану на голове.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предположил, что Гарсия может вскоре вернуться в состав, но остальным, вероятно, придется подождать окончания перерыва на матчи сборных.

«Большинство из них, будут готовы после перерыва на матчи сборных. Эрику Гарсии наложили 16 швов. Такова ситуация сегодня, но, возможно, в ближайшие несколько дней она немного изменится», — отметил Гвардиола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Александра Зинченко на матчи против Франции, Германии и Испании.