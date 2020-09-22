Стало известно, когда Зинченко вернется в заявку Манчестер Сити

Пеп Гвардиола рассчитывает на травмированного украинского футболиста после перерыва на матчи сборных

  • 22.09.2020 10:41
  • 1656 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, когда Зинченко вернется в заявку Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко не попал в заявку «горожан» на матч 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:1) из-за мышечной травмы.

Бернарду Силва и Александр Зинченко пропустили победу над «волками» из-за проблем с мышцами, а защитник Жоау Канселу отсутствовал из-за травмы стопы. Эрику Гарсии наложили швы на рану на голове.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предположил, что Гарсия может вскоре вернуться в состав, но остальным, вероятно, придется подождать окончания перерыва на матчи сборных.

«Большинство из них, будут готовы после перерыва на матчи сборных. Эрику Гарсии наложили 16 швов. Такова ситуация сегодня, но, возможно, в ближайшие несколько дней она немного изменится», — отметил Гвардиола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Александра Зинченко на матчи против Франции, Германии и Испании.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.09.2020 11:33
    0
    Тобто матчі збірної може пропустити?
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 22.09.2020 11:33
    0
    Тобто матчі збірної може пропустити?
    Ссылка
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