Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5

Даяна Ястремская также минимально улучшила свою позицию

  • 22.09.2020 09:40
  • 439 просмотров
  • 4 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одно место в обновленном рейтинге WTA. Теперь украинка занимает пятую строчку.

Это стало возможным благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Риме. Других изменений в первой 10-ке нет.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднялась на 28-е место. Катерина Козлова потеряла две позиции и находится на грани вылета из топ-100. 

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 22.09.2020 09:52
    +1
    Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Еліна була максимум 3-ою ракеткою світу.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2020 09:51
    +1
    Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Третє місце її поки найвище досягнення
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 22.09.2020 09:47
    0
    Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Тільки всеукраїнського.
    Ссылка
    Slavka Lisenko
    online
      Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    0
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.09.2020 09:52
    +1
    Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Еліна була максимум 3-ою ракеткою світу.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2020 09:51
    +1
    Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Третє місце її поки найвище досягнення
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 22.09.2020 09:47
    0
    Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Тільки всеукраїнського.
    Ссылка
    Slavka Lisenko
    online
      Slavka Lisenko, 22.09.2020 09:43
    0
    Подскажите,Эля была хоть раз на первой строке рейта?
    Ссылка
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