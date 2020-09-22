Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одно место в обновленном рейтинге WTA. Теперь украинка занимает пятую строчку.

Это стало возможным благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Риме. Других изменений в первой 10-ке нет.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поднялась на 28-е место. Катерина Козлова потеряла две позиции и находится на грани вылета из топ-100.