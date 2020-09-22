Гент – Динамо: прогноз Алексея Андронова

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев.

«Очень любопытное противостояние. В «Генте» играет Роман Яремчук, нападающий сборной Украины, который был ранее в системе киевского «Динамо». Киевский клуб не играл в Лиге чемпионов уже несколько сезонов, а это серьезные финансовые потери. Конечно же, сейчас главная задача для «Динамо» — пройти бельгийскую команду.

Мирча Луческу в последнем матче чемпионата Украины дал отдых основной группе игроков, явно готовя команду к матчу в Бельгии. Я думаю, что опытнейший тренер понимает, что главная задача «Динамо» — забить гол. Даже если они и проиграют со счетом 1:2, то перед ответным матчем — это нормальный результат.

Предлагаю ставить на «обе забьют» с коэффициентом 1,81. У «Динамо» все-таки очень молодая защита, не слишком сыгранная, которая может пропустить. Но, сами «динамовцы» имеют все, чтобы забить в Бельгии. Уверен, что они это сделают», - сказал Андронов.

Матчи «Динамо» с «Гентом» состоятся 23-го и 29-го сентября.