Гент – Динамо: прогноз Алексея Андронова

Матч состоится 23 сентября в Бельгии

  • 22.09.2020 09:20
  • 1783 просмотра
  • 1 комментарий
Гент – Динамо: прогноз Алексея Андронова
© dynamo.kiev.ua. Алексей Андронов

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев.

«Очень любопытное противостояние. В «Генте» играет Роман Яремчук, нападающий сборной Украины, который был ранее в системе киевского «Динамо». Киевский клуб не играл в Лиге чемпионов уже несколько сезонов, а это серьезные финансовые потери. Конечно же, сейчас главная задача для «Динамо» — пройти бельгийскую команду.

Мирча Луческу в последнем матче чемпионата Украины дал отдых основной группе игроков, явно готовя команду к матчу в Бельгии. Я думаю, что опытнейший тренер понимает, что главная задача «Динамо» — забить гол. Даже если они и проиграют со счетом 1:2, то перед ответным матчем — это нормальный результат.

Предлагаю ставить на «обе забьют» с коэффициентом 1,81. У «Динамо» все-таки очень молодая защита, не слишком сыгранная, которая может пропустить. Но, сами «динамовцы» имеют все, чтобы забить в Бельгии. Уверен, что они это сделают», - сказал Андронов.

Матчи «Динамо» с «Гентом» состоятся 23-го и 29-го сентября.

 

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Источник — Рейтинг букмекеров

(6 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 22.09.2020 09:30
    +6
    Динамо в гостях не програє.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.09.2020 09:30
    +6
    Динамо в гостях не програє.
    Ссылка
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