Денис АНТЮХ: «Арис можно сравнить с Шахтером и Зарей»

23-летний украинский футболист «Колоса» Денис Антюх поделился впечатлениями о победе над «Арисом» (2:1) в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

— Какие у вас остались ощущения после дебюта «Колоса» в еврокубках?

— Очень хорошие. Эмоции очень переполняли. Мы очень рады, что в первом же своем матче на евроарене сумели выиграть у «Ариса» и пройти в следующий раунд Лиги Европы.

— Игра с «Арисом» получилась легче, чем вы ожидали?

— У греков сильная команда. Это был хороший соперник, у него солидная линия атаки, с хорошими быстрыми и техничными футболистами. Тяжело было против них играть.

— «Арис» можно было сравнить с какой-нибудь командой из УПЛ?

— Может быть, немного можно по игре сравнить греков с «Шахтером», с «Зарей». «Арис» больше играл низом, в пас, были разрезные передачи, как у наших команд.

— Пустые трибуны в Греции стали плюсом для украинцев?

— Думаю, да. Мы уже привыкли играть без болельщиков, для нас это не составляло трудностей. Были бы намного сложнее, если бы у греков была поддержка трибун. Всем известно, как они умеют поддерживать свои команды.