Денис АНТЮХ: «Арис можно сравнить с Шахтером и Зарей»

Игрок «Колоса» доволен победой над греческим клубом в Лиге Европы (2:1)

  • 22.09.2020 08:41
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Денис АНТЮХ: «Арис можно сравнить с Шахтером и Зарей»
© UA-Football. Денис Антюх

23-летний украинский футболист «Колоса» Денис Антюх поделился впечатлениями о победе над «Арисом» (2:1) в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

— Какие у вас остались ощущения после дебюта «Колоса» в еврокубках?
— Очень хорошие. Эмоции очень переполняли. Мы очень рады, что в первом же своем матче на евроарене сумели выиграть у «Ариса» и пройти в следующий раунд Лиги Европы.

— Игра с «Арисом» получилась легче, чем вы ожидали?
— У греков сильная команда. Это был хороший соперник, у него солидная линия атаки, с хорошими быстрыми и техничными футболистами. Тяжело было против них играть.

— «Арис» можно было сравнить с какой-нибудь командой из УПЛ?
— Может быть, немного можно по игре сравнить греков с «Шахтером», с «Зарей». «Арис» больше играл низом, в пас, были разрезные передачи, как у наших команд.

— Пустые трибуны в Греции стали плюсом для украинцев?
— Думаю, да. Мы уже привыкли играть без болельщиков, для нас это не составляло трудностей. Были бы намного сложнее, если бы у греков была поддержка трибун. Всем известно, как они умеют поддерживать свои команды.

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Источник — zbirna.com

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