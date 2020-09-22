Андрей ЛУНИН: «Вернемся к тренировкам»

21-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин продолжает тренироваться в составе мадридской команды.
«Вернемся к тренировкам», — написал Лунин, поделившись видео своего занятия.
В матче 2-го тура Примеры против «Сосьедада» (0:0) Лунин остался на скамейке запасных «Реала».
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