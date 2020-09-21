2-й тур
Реал Сосьедад
0:0
Реал Мадрид
20.09.2020, FT

Лунин смотрел со скамейки. Реал Мадрид не справился с Реалом Сосьедад

В матче 2-го тура испанской Ла Лиги зафиксирована нулевая ничья

  • 21.09.2020 00:29
  • 601 просмотр
  • 2 комментария
Лунин смотрел со скамейки. Реал Мадрид не справился с Реалом Сосьедад
© Twitter

Мадридский «Реал» 20 сентября в выездном матче 2-го тура сыграл вничью против «Реала Сосьедад» (0:0).

Украинский голкипер Андрей Лунин всю игру находился в запасе. В основе мадридцев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Ла Лига. 2-й тур

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид  – 0:0

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Мерино, Гевара (Гонсалес, 89), Оярсабаль (Янузай, 74), Исак (Сильва, 63), Барренечеа (Баутиста, 75).

«Реал» Мадрид: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Бензема, Эдегор (Каземиро, 69), Винисиус Жуниор (Серхио Аррибас, 90+1), Родриго (Парк, 70).

Предупреждения: Барренечеа, 24. Менди, 29. Айен Муньос, 33. Карвахаль, 83.

Судья: Мартинес Мунуэра.

Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 01:04
    +1
    Ждём кубок местный
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 00:56
    0
    То таке..
    Той випадок, коли можна і на лавці королівського клуба посидіти
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 01:04
    +1
    Ждём кубок местный
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 00:56
    0
    То таке..
    Той випадок, коли можна і на лавці королівського клуба посидіти
    Ссылка
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