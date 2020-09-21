Лунин смотрел со скамейки. Реал Мадрид не справился с Реалом Сосьедад

Мадридский «Реал» 20 сентября в выездном матче 2-го тура сыграл вничью против «Реала Сосьедад» (0:0).
Украинский голкипер Андрей Лунин всю игру находился в запасе. В основе мадридцев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа.
Ла Лига. 2-й тур
«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид – 0:0
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Мерино, Гевара (Гонсалес, 89), Оярсабаль (Янузай, 74), Исак (Сильва, 63), Барренечеа (Баутиста, 75).
«Реал» Мадрид: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Бензема, Эдегор (Каземиро, 69), Винисиус Жуниор (Серхио Аррибас, 90+1), Родриго (Парк, 70).
Предупреждения: Барренечеа, 24. Менди, 29. Айен Муньос, 33. Карвахаль, 83.
Судья: Мартинес Мунуэра.
Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Той випадок, коли можна і на лавці королівського клуба посидіти
Той випадок, коли можна і на лавці королівського клуба посидіти
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.