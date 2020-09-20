Лунин находится в запасе Реала на матч против Реала Сосьедад

Украинский голкипер Андрей Лунин находится в запасе мадридского «Реала» в выездном матче 2-го тура против «Реала Сосьедад», который проходит в эти минуте.
В основе мадридцев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа.
Состав «Реала» на матч против «Реала Сосьедад»
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Источник — Sport.ua
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Лунин - первый украинский футболист, который вообще попал в Реал Мадрид, лучший клуб мира.
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Лунин - первый украинский футболист, который вообще попал в Реал Мадрид, лучший клуб мира.
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