Лунин находится в запасе Реала на матч против Реала Сосьедад

В чемпионате Испании проходят матчи 2-го тура Ла Лиги

  • 20.09.2020 22:31
  • 552 просмотра
  • 3 комментария
Лунин находится в запасе Реала на матч против Реала Сосьедад
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин находится в запасе мадридского «Реала» в выездном матче 2-го тура против «Реала Сосьедад», который проходит в эти минуте.

В основе мадридцев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Состав «Реала» на матч против «Реала Сосьедад»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.09.2020 23:07
    0
    Сидеть на лавке у Реала куда лучше чем у Леганеса или Вальядолида
    -
    Лунин - первый украинский футболист, который вообще попал в Реал Мадрид, лучший клуб мира.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.09.2020 22:59
    0
    жаль что на лавке будет, хотя и этот аванс шанс супер
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 22:48
    +3
    Нормально. Лунін буде грати на Кубок, що є традиційно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.09.2020 22:48
    +3
    Нормально. Лунін буде грати на Кубок, що є традиційно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.09.2020 23:07
    0
    Сидеть на лавке у Реала куда лучше чем у Леганеса или Вальядолида
    -
    Лунин - первый украинский футболист, который вообще попал в Реал Мадрид, лучший клуб мира.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.09.2020 22:59
    0
    жаль что на лавке будет, хотя и этот аванс шанс супер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности