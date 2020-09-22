Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мог бы забить больше голов»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил уже три гола в стартовавшем сезоне. На прошлой неделе он нанес результативный удар в ворота «Шемрок Роверс», а в понедельник оформил дубль в матче с «Болоньей».

«Я в порядке, работаю, это второй официальный матч, мы выиграли. Я мог бы забить больше голов. Если бы мне было 20 лет, забил бы еще два мяча. Я как Бенджамин Баттон (герой рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – прим.): родился старым и умру молодым.

Мы еще играем не на 100% и делаем некоторые ошибки, которых обычно не допускаем. Сегодня было важно выиграть и хорошо начать чемпионат. Наша цель - добиться большего, чем в прошлом сезоне. Молодые игроки прогрессируют, они работают, у них есть дисциплина, они знают, что нужно усердно работать и быть сосредоточенными каждый день», – сказал Ибра после матча с «Болоньей».