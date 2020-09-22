Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мог бы забить больше голов»

Шведский форвард стал автором дубля в ворота «Болоньи»

  • 22.09.2020 04:21
  • 123 просмотра
  • 1 комментарий
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мог бы забить больше голов»
© Twitter. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил уже три гола в стартовавшем сезоне. На прошлой неделе он нанес результативный удар в ворота «Шемрок Роверс», а в понедельник оформил дубль в матче с «Болоньей».

«Я в порядке, работаю, это второй официальный матч, мы выиграли. Я мог бы забить больше голов. Если бы мне было 20 лет, забил бы еще два мяча. Я как Бенджамин Баттон (герой рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – прим.): родился старым и умру молодым.

Мы еще играем не на 100% и делаем некоторые ошибки, которых обычно не допускаем. Сегодня было важно выиграть и хорошо начать чемпионат. Наша цель - добиться большего, чем в прошлом сезоне. Молодые игроки прогрессируют, они работают, у них есть дисциплина, они знают, что нужно усердно работать и быть сосредоточенными каждый день», – сказал Ибра после матча с «Болоньей».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Tospokitos
      Tospokitos, 22.09.2020 05:21
    0
    Респект Ибре. С ним в команде 100% есть дисциплина у молодых игроков !
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 22.09.2020 05:21
    0
    Респект Ибре. С ним в команде 100% есть дисциплина у молодых игроков !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности