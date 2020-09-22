Владимир ЧЕСНАКОВ: «Приятно осознавать, что Ворскла – лидер»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу своей команды в третьем туре УПЛ над «Александрией» (2:0) и лидерство полтавчан в турнирной таблице чемпионата.

«После стартового матча с «Рухом» в раздевалке мы получили взбучку от тренера, потому что пропустили два гола в концовке матча. Максимов говорил, что всегда нужно играть до конца, а мы расслабились, посчитав, что победа уже в кармане и дважды в концовке пропустили. Этот «разбор полетов» пошел на пользу, ведь в следующих двух поединках мы уже сохранили свои ворота неприкасаемыми, превосходя своих визави в реализации. Особенно ценна победа в Александрии, ведь александрийцы для нас были очень неудобными соперниками, в последнее время мы им всегда проигрывали. Но на этот раз благодаря сплоченности, отличному микроклимату в команде, нацеленности на достижение нужного результата мы заслуженно взяли верх.

После матча с «Александрией» тренер похвалил, сказал, что мы теперь с чувством выполненного долга можем смотреть в турнирную таблицу и наслаждаться. Конечно, приятно осознавать, что «Ворскла» - лидер, но мы отлично понимаем, что это лишь стартовый отрезок, что дальше будет тяжелее. Кстати, после матча с «Александрией» я прочитал интервью Максимова, в котором он акцентировал внимание на том, что «Ворскле» очень нужен опорный полузащитник. Скорее всего, Юрий Вильевич имел ввиду необходимость еще одного опорника, чтобы составить конкуренцию Александру Скляру, ведь важно, чтобы на каждую позицию было два равноценных, квалифицированных исполнителя. Как мне известно, на этой неделе в тренировочном лагере «Ворсклы» должны появиться несколько потенциальных новичков, может кто-то из них подойдет и удастся ликвидировать уязвимые места».

После трех туров в УПЛ «Ворскла» набрала девять очков и занимает первое место.