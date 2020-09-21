Карпаты Галич потерпели поражение от Эпицентра, Таврия выиграла у Балкан

Продолжается 3-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 21 сентября, прошли 2 матча.
«Карпаты» Галич потерпели поражение от «Эпицентра» (0:2), «Таврия» выиграла у «Балкан» (1:0).
Вторая лига Украины. 3-й тур
«Таврия» Симферополь – «Балканы» Заря – 1:0
Гол: Чмеленко, 83.
«Эпицентр» Дунаевцы – «Карпаты» Галич – 2:0
Голы: Червонецкий, 45+6, Буй, 82.
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Источник — Sport.ua
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