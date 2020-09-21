Тарас СТЕПАНЕНКО: «Пересмотрел повтор и убедился, что судья ошибся»

Хавбек «Шахтера» считает пенальти в ворота команды несправедливым

  • 21.09.2020 21:04
  • 2855 просмотров
  • 27 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Пересмотрел повтор и убедился, что судья ошибся»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Вчера «Шахтер» в третьем туре УПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Зарей». Второй гол команда Виктора Скрипника забила с пенальти за фол Тараса Степаненко на Владиславе Кабаеве.

Однако сам Степаненко считает пенальти несправедливым:

«Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился. Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны.

Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил. Я специально развел руки в стороны и остановился. Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота.

Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю».

Видео эпизода:

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    Сергей Запорожец
      Сергей Запорожец, 21.09.2020 21:56
    -1
    чистый пенальти! Для меня его действия в очередной раз подчеркивают - гнилой человек. Вспомните драку с Ярмолой, создал откровенную провокацию а потом убегает и руки поднимает... Так и здесь, осознанно пошел на игрока, обратите внимание перед контактом он смотрит на игрока и четко понимает где он находится и с мыслями, я же подниму руки тем самым покажу что уклоняюсь от грубых действий.. Кто то просто нарушает правила и на эмоциях отрицает но потом осознает, а кто то завуалированно делает нарушение... действительно 15 лет же в футболе.. 100% правильное решение о пенальти - это были подлые действия со стороны игрока шахтёра. он наверное такой и по жизни..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 21:56
    -1
    Чистая пенка
    Поржали с казаха и дальше пошли
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 21.09.2020 21:44
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 21:37
    Тарас, это было сделано специально. даунаму судьи начали тянуть на второе место слишком рано.
    Специально Степаненку купил Суркис, чтобы ты это тут высрать смог?
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 21:44
    0
    Пeнисов на "пeнисов шоу" рыганул, что пеналя не было ( хотя леон не по сценарию пи3данул, что чистая точка ), так сразу понеслась, великая шахта ведь не может терять очки....
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 21.09.2020 21:43
    +2
    con clusion, 21.09.2020 21:17
    Ничего там не было. Руки поднял и грудью встретил. Это разве блокировка, стоя на месте? В гандболе и баскетболе гораздо жёстче встречают, а там низзя.
    Вон вчера один на ходу врезался в игрока, так то тема.
    Но уже заиграно и надо забыть.
    Человеческий фактор будет ВСЕГДА,
    Да хватит уже тужится. Он толкнул в спину игрока владеющего мячом. Кто стоял на месте? Степаненко? Он бежал на игрока. И с усилием толкнул в спину. Это четкий фол, кстати, в любом виде спорта, который ты назвал. гандболе, баскете. К тому же за эталон весь сезон будем брать пенали с Колосом. Они, по вашим словам, стопудовые. Так это и по ним судя это более явный пеналь.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:43
    +1
    Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:35
    степаненко успокойся, мы знаем. что это ты строчишь
    Буратино взял себе поганяло Карабас. Вот он комплекс неполноценности.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 21:39
    -3
    Александр Сидорчук, 21.09.2020 21:27
    Твоя такжикская морда давно в шлюхтёре и давно симулирует !Грубая игра с твоей стороны это как выпить воды! Пеналь - чистейший!!
    Сказало прыгающее тело на фоне ковра. АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:38
    +2
    Arius, 21.09.2020 21:36
    Лол чистейшая пенка, или он думает что это игра корпусом а не сиськами?!
    Силовая борьба только плечо в плечо. Толчок в спину любой частью тела, это нарушение.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 21:37
    -8
    Тарас, это было сделано специально. даунаму судьи начали тянуть на второе место слишком рано.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 21:36
    +4
    Лол чистейшая пенка, или он думает что это игра корпусом а не сиськами?!
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:36
    +2
    Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился.
    --------------------------------------------
    Степан, ты дебил? Ты же был участником эпизода, зачем тебе повтор???
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:35
    +1
    KARABAS55, 21.09.2020 21:34
    Вы думаете он ваши комментарии недоразвитые читает. Кони ёбаные!!!
    степаненко успокойся, мы знаем. что это ты строчишь
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:35
    +3
    samird, 21.09.2020 21:17
    Умные люди учатся на своих ошибках. Этот никогда не научится. Ещё и врёт постоянно без зазрения совести.Ты что же за идиотов всех принимаешь? Повтор он посмотрел. Ты намеренно играл в игрока, а не в мяч. Потихонечку так - подленько, Как обычно привык. Потому, что привык. что это регулярно сходит с рук. В этот раз не сошло.
    от того, что врет все время, теперь не может в родной город приехать, добрехался...еще авторитет из себя корчит...пойди донецк освободи степа...ты уже там навыступался херой
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.09.2020 21:34
    -8
    Вы думаете он ваши комментарии недоразвитые читает. Кони ёбаные!!!
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:32
    +1
    трындец...степашка срубил нападающего в штрафной своим пузом и чешет. что тот сам упал...во дает ...донецкие правила хочет перенести в Украину
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 21:29
    +4
    JulikoB, 21.09.2020 21:27
    А зачем смотреть гандбол?
    Бо Степаненко грає в гандбол
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:27
    +3
    con clusion, 21.09.2020 21:21
    Гандбол посмотри, а потом выступай. Или стань там в защиту, когда тебя двухметровый запрессует в пол)))
    А зачем смотреть гандбол?
    Ссылка
    Александр Сидорчук
      Александр Сидорчук, 21.09.2020 21:27
    +3
    Твоя такжикская морда давно в шлюхтёре и давно симулирует !Грубая игра с твоей стороны это как выпить воды! Пеналь - чистейший!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 21:21
    -5
    JulikoB, 21.09.2020 21:19
    Он слепой по определению, а совесть им ампутируют при подписании контракта.
    Гандбол посмотри, а потом выступай. Или стань там в защиту, когда тебя двухметровый запрессует в пол)))
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:19
    +6
    bonv, 21.09.2020 21:17
    Або сліпий або совість втратив цей степаненко.. 100% пеналь!
    Он слепой по определению, а совесть им ампутируют при подписании контракта.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.09.2020 21:09
    +20
    Надо в правилах прописать, что толкаться пузом в спину можно. Но пока такого нет, обтекай Тарас.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.09.2020 21:10
    +17
    Клоун, пля. Чувак первый на мяче,а этот степашка в него врезается, да всем пофиг, что ты руки расставил, типа они не при чем. Можно подумать, сбить человека первого на мяче, можно только руками. Даyн, кароче ты степашка
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.09.2020 21:14
    +12
    Чего удивляться, это же Степаненко - подлейший говнюк!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 21.09.2020 21:17
    +9
    Умные люди учатся на своих ошибках. Этот никогда не научится. Ещё и врёт постоянно без зазрения совести.Ты что же за идиотов всех принимаешь? Повтор он посмотрел. Ты намеренно играл в игрока, а не в мяч. Потихонечку так - подленько, Как обычно привык. Потому, что привык. что это регулярно сходит с рук. В этот раз не сошло.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.09.2020 21:17
    +8
    Або сліпий або совість втратив цей степаненко.. 100% пеналь!
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:19
    +6
    bonv, 21.09.2020 21:17
    Або сліпий або совість втратив цей степаненко.. 100% пеналь!
    Он слепой по определению, а совесть им ампутируют при подписании контракта.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 21:36
    +4
    Лол чистейшая пенка, или он думает что это игра корпусом а не сиськами?!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 21:29
    +4
    JulikoB, 21.09.2020 21:27
    А зачем смотреть гандбол?
    Бо Степаненко грає в гандбол
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 21.09.2020 21:44
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 21:37
    Тарас, это было сделано специально. даунаму судьи начали тянуть на второе место слишком рано.
    Специально Степаненку купил Суркис, чтобы ты это тут высрать смог?
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:35
    +3
    samird, 21.09.2020 21:17
    Умные люди учатся на своих ошибках. Этот никогда не научится. Ещё и врёт постоянно без зазрения совести.Ты что же за идиотов всех принимаешь? Повтор он посмотрел. Ты намеренно играл в игрока, а не в мяч. Потихонечку так - подленько, Как обычно привык. Потому, что привык. что это регулярно сходит с рук. В этот раз не сошло.
    от того, что врет все время, теперь не может в родной город приехать, добрехался...еще авторитет из себя корчит...пойди донецк освободи степа...ты уже там навыступался херой
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:27
    +3
    con clusion, 21.09.2020 21:21
    Гандбол посмотри, а потом выступай. Или стань там в защиту, когда тебя двухметровый запрессует в пол)))
    А зачем смотреть гандбол?
    Ссылка
    Александр Сидорчук
      Александр Сидорчук, 21.09.2020 21:27
    +3
    Твоя такжикская морда давно в шлюхтёре и давно симулирует !Грубая игра с твоей стороны это как выпить воды! Пеналь - чистейший!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 21.09.2020 21:43
    +2
    con clusion, 21.09.2020 21:17
    Ничего там не было. Руки поднял и грудью встретил. Это разве блокировка, стоя на месте? В гандболе и баскетболе гораздо жёстче встречают, а там низзя.
    Вон вчера один на ходу врезался в игрока, так то тема.
    Но уже заиграно и надо забыть.
    Человеческий фактор будет ВСЕГДА,
    Да хватит уже тужится. Он толкнул в спину игрока владеющего мячом. Кто стоял на месте? Степаненко? Он бежал на игрока. И с усилием толкнул в спину. Это четкий фол, кстати, в любом виде спорта, который ты назвал. гандболе, баскете. К тому же за эталон весь сезон будем брать пенали с Колосом. Они, по вашим словам, стопудовые. Так это и по ним судя это более явный пеналь.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:38
    +2
    Arius, 21.09.2020 21:36
    Лол чистейшая пенка, или он думает что это игра корпусом а не сиськами?!
    Силовая борьба только плечо в плечо. Толчок в спину любой частью тела, это нарушение.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:36
    +2
    Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился.
    --------------------------------------------
    Степан, ты дебил? Ты же был участником эпизода, зачем тебе повтор???
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:43
    +1
    Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:35
    степаненко успокойся, мы знаем. что это ты строчишь
    Буратино взял себе поганяло Карабас. Вот он комплекс неполноценности.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:35
    +1
    KARABAS55, 21.09.2020 21:34
    Вы думаете он ваши комментарии недоразвитые читает. Кони ёбаные!!!
    степаненко успокойся, мы знаем. что это ты строчишь
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 21.09.2020 21:32
    +1
    трындец...степашка срубил нападающего в штрафной своим пузом и чешет. что тот сам упал...во дает ...донецкие правила хочет перенести в Украину
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 21.09.2020 21:44
    0
    Пeнисов на "пeнисов шоу" рыганул, что пеналя не было ( хотя леон не по сценарию пи3данул, что чистая точка ), так сразу понеслась, великая шахта ведь не может терять очки....
    Ссылка
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