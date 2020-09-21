Тарас СТЕПАНЕНКО: «Пересмотрел повтор и убедился, что судья ошибся»

Вчера «Шахтер» в третьем туре УПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Зарей». Второй гол команда Виктора Скрипника забила с пенальти за фол Тараса Степаненко на Владиславе Кабаеве.
Однако сам Степаненко считает пенальти несправедливым:
«Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился. Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны.
Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил. Я специально развел руки в стороны и остановился. Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота.
Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю».
Видео эпизода:
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Поржали с казаха и дальше пошли
Вон вчера один на ходу врезался в игрока, так то тема.
Но уже заиграно и надо забыть.
Человеческий фактор будет ВСЕГДА,
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Степан, ты дебил? Ты же был участником эпизода, зачем тебе повтор???
Вон вчера один на ходу врезался в игрока, так то тема.
Но уже заиграно и надо забыть.
Человеческий фактор будет ВСЕГДА,
--------------------------------------------
Степан, ты дебил? Ты же был участником эпизода, зачем тебе повтор???
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