Жозе МОУРИНЬО: «Бэйл счастлив вернуться в Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал возвращение в клуб Гарета Бэйла:

«Он счастлив снова вернуться в клуб и играть за «Тоттенхэм». Гарет очень мотивирован показать всем настоящего Бэйла, а когда у него такой настрой, он становится одним из лучших игроков планеты».

Напомним, Бэйл перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды на сезон 2020/2021.