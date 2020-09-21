Жозе МОУРИНЬО: «Бэйл счастлив вернуться в Тоттенхэм»

Наставник «Тоттенхэма» доволен трансфером

  • 21.09.2020 20:46
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Жозе МОУРИНЬО: «Бэйл счастлив вернуться в Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал возвращение в клуб Гарета Бэйла:

«Он счастлив снова вернуться в клуб и играть за «Тоттенхэм». Гарет очень мотивирован показать всем настоящего Бэйла, а когда у него такой настрой, он становится одним из лучших игроков планеты».

Напомним, Бэйл перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды на сезон 2020/2021.

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Источник — BBC

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