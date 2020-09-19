ОФИЦИАЛЬНО. Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм

«Тоттенхэм» официально объявил о возвращении в команду вингера Гарета Бэйла, которого в 2013 году продали в «Реал».
Теперь мадридский клуб отправил Бэйла в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона 2020/21.
В составе «Реала» валлийский футболист успел выиграть два титула Ла Лиги, четыре Кубка Лиги чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Испании, два Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира, однако в последнее время у Бэйла были проблемы со здоровьем и мало игровой практики.
В минувшем сезоне Примеры он провел 20 матчей и забил 3 гола.
Bale. Is. Back.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
Welcome home, @GarethBale11 😍 #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC
Источник — ФК Тоттенхэм
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