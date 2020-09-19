ОФИЦИАЛЬНО. Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм

Лондонский клуб подтвердил подписание игрока «Реала»

  • 19.09.2020 20:07
  • 3246 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм
© twitter.com/SpursOfficial

«Тоттенхэм» официально объявил о возвращении в команду вингера Гарета Бэйла, которого в 2013 году продали в «Реал».

Теперь мадридский клуб отправил Бэйла в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона 2020/21.

В составе «Реала» валлийский футболист успел выиграть два титула Ла Лиги, четыре Кубка Лиги чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Испании, два Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира, однако в последнее время у Бэйла были проблемы со здоровьем и мало игровой практики.

В минувшем сезоне Примеры он провел 20 матчей и забил 3 гола.

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Источник — ФК Тоттенхэм

(11 голосов)

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Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 20:23
    +2
    Місце вже звільнилось для Луніна?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 20:10
    +2
    Ну в Британии в гольф проще поиграть, да и дом недалеко)
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 20:23
    +2
    Місце вже звільнилось для Луніна?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 20:10
    +2
    Ну в Британии в гольф проще поиграть, да и дом недалеко)
    Ссылка
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