ОФИЦИАЛЬНО. Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм

«Тоттенхэм» официально объявил о возвращении в команду вингера Гарета Бэйла, которого в 2013 году продали в «Реал».

Теперь мадридский клуб отправил Бэйла в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона 2020/21.

В составе «Реала» валлийский футболист успел выиграть два титула Ла Лиги, четыре Кубка Лиги чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Испании, два Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира, однако в последнее время у Бэйла были проблемы со здоровьем и мало игровой практики.

В минувшем сезоне Примеры он провел 20 матчей и забил 3 гола.