Джокович в пятый раз выиграл Мастерс в Риме

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Италии по теннису.



В матче за титул серб одолел Диего Шварцман из Аргентины (№15 ATP).



Рим. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 7:5, 6:3



Таким образом, Джокович выиграл свой 36-й турнир серии Мастерс, опередив испанца Рафаэля Надаля (35), который неожиданно уступил Шварцману в матче 1/4 финала.



К слову, аргентинец впервые играл в финале турнира подобной категории. Этот успех поможет ему подняться на две строчки в мировом рейтинге. Также Диего стал самым низкорослым теннисистом в истории (170 см), который играл в финале Мастерсов.



Отметим, что Джокович побеждал Шварцмана во всех пяти очных матчах в карьере.