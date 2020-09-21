Джокович в пятый раз выиграл Мастерс в Риме

Сербский теннисист обыграл в финале Диего Шварцмана из Аргентины

  • 21.09.2020 20:16
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Джокович в пятый раз выиграл Мастерс в Риме
© ATP. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Италии по теннису.
 
В матче за титул серб одолел Диего Шварцман из Аргентины (№15 ATP).
 
Рим. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 7:5, 6:3
 
Таким образом, Джокович выиграл свой 36-й турнир серии Мастерс, опередив испанца Рафаэля Надаля (35), который неожиданно уступил  Шварцману в матче 1/4 финала
 
К слову, аргентинец впервые играл в финале турнира подобной категории. Этот успех поможет ему подняться на две строчки в мировом рейтинге. Также Диего стал самым низкорослым теннисистом в истории (170 см), который играл в финале Мастерсов. 
 
Отметим, что Джокович побеждал Шварцмана во всех пяти очных матчах в карьере.

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Источник — Sport.ua

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