Дальше без Надаля. Определились полуфинальные пары на Мастерсе в Риме

В субботу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/4 финала у мужчин.



Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль имели проблемы, но серб сумел обыграть немца Доминика Кепфера в трех сетах, а испанец все же уступил Диего Шварцману. Отметим, что это была первая победа аргентинца в противостоянии с Надалем.



Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер – 6:3, 4:6, 6:3

Маттео Берреттини [4] – Каспер Рууд – 6;4, 3:6, 6:7(5)

Нижняя часть сетки

Денис Шаповалов [12] – Григор Димитров [15] – 6:2, 3:6, 6:2

Диего Шварцман [8] – Рафаэль Надаль [2] – 6:2, 7:5

Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд

Денис Шаповалов [12] – Диего Шварцман [8]