Дальше без Надаля. Определились полуфинальные пары на Мастерсе в Риме

В субботу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/4 финала у мужчин.
Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль имели проблемы, но серб сумел обыграть немца Доминика Кепфера в трех сетах, а испанец все же уступил Диего Шварцману. Отметим, что это была первая победа аргентинца в противостоянии с Надалем.
Рим. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер – 6:3, 4:6, 6:3
Маттео Берреттини [4] – Каспер Рууд – 6;4, 3:6, 6:7(5)
Нижняя часть сетки
Денис Шаповалов [12] – Григор Димитров [15] – 6:2, 3:6, 6:2
Диего Шварцман [8] – Рафаэль Надаль [2] – 6:2, 7:5
Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Каспер Рууд
Денис Шаповалов [12] – Диего Шварцман [8]
Источник — Sport.ua
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