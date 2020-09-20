Дальше без Надаля. Определились полуфинальные пары на Мастерсе в Риме

Король грунта впервые в карьере уступил Диего Шварцману

  • 20.09.2020 08:12
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Дальше без Надаля. Определились полуфинальные пары на Мастерсе в Риме
© ATP. Рафаэль Надаль

В субботу на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/4 финала у мужчин.
 
Лидеры посева Новак Джокович и Рафаэль Надаль имели проблемы, но серб сумел обыграть немца Доминика Кепфера в трех сетах, а испанец все же уступил Диего Шварцману. Отметим, что это была первая победа аргентинца в противостоянии с Надалем.
 
Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Доминик Кепфер – 6:3, 4:6, 6:3
 Маттео Берреттини [4] –  Каспер Рууд – 6;4, 3:6, 6:7(5)

Нижняя часть сетки

 Денис Шаповалов [12] –  Григор Димитров [15] – 6:2, 3:6, 6:2
 Диего Шварцман [8] –  Рафаэль Надаль [2] – 6:2, 7:5

Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Каспер Рууд
 Денис Шаповалов [12] –  Диего Шварцман [8]

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Источник — Sport.ua

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