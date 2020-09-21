Арсенал подписал вратаря сборной Исландии

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании голкипера французского «Дижона» и сборной Исландии Алекса Рунарссона.

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до 2024 года. В «Арсенале» Рунарссон будет выступать под 13-м номером.

Стоимость трансфера не сообщается. Но, по информации СМИ, она составила 2 миллиона евро.

В «Арсенале» Рунарссон заменит запасного вратаря команды Эмильяно Мартинеса, который за 20 миллионов евро перешел в «Астон Виллу». В прошлом сезоне на счету Рунарссона 14 матчей за «Дижон» во всех турнирах.

В субботу «Арсенал» во втором туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.