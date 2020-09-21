Никита ШЕВЧЕНКО: «Заря может играть против любого соперника»

Голкипер «Зари» Никита Шевченко прокомментировал матч своей команды против «Шахтера» в третьем туре УПЛ (ничья 2:2):

«Думаю, получился хороший матч для зрителей. Была зрелищная игра, много моментов, комбинационной игры. Все-таки играли с чемпионом страны. Все знают наше состояние, у нас был плохой отрезок. Надеюсь, этот матч даст толчок нашей команде

Разборок не было после предыдущих матчей. Были эмоции на повышенных тонах. Когда после матчей эмоции улеглись, собрались командой, поговорили, сделали выводы, высказали, что не получается. Как видите, это дало свои плоды, сегодня игра была неплохая.

Очень надеюсь, что эта игра нам даст стимул, что все нормально в коллективе, что можем играть против любого соперника. Продемонстрировали вот на «Шахтере». Просто надо было почувствовать, что мы можем. Слава богу, что вообще нащупали».