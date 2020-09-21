Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер отскочил в матче с Зарей»

Экс-генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 2:2):
«Отскочил «Шахтер». Надеюсь, что критиков у Скрипника после сегодняшней игры поубавилось. Насчет Вернидуба не пишите глупости. Дважды войти в одну и ту же реку невозможно.
И я уже раньше писал, что причина неудачных матчей «Зари» не в тренерах и игроках, а в отсутствии финансовой стабильности».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.