Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер отскочил в матче с Зарей»

Экс-генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 2:2):

«Отскочил «Шахтер». Надеюсь, что критиков у Скрипника после сегодняшней игры поубавилось. Насчет Вернидуба не пишите глупости. Дважды войти в одну и ту же реку невозможно.

И я уже раньше писал, что причина неудачных матчей «Зари» не в тренерах и игроках, а в отсутствии финансовой стабильности».