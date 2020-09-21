Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер отскочил в матче с Зарей»

Бывший гендиректор «Зари» - о матче против «Шахтера»

  • 21.09.2020 18:11
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Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер отскочил в матче с Зарей»
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Экс-генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 2:2):

«Отскочил «Шахтер». Надеюсь, что критиков у Скрипника после сегодняшней игры поубавилось. Насчет Вернидуба не пишите глупости. Дважды войти в одну и ту же реку невозможно.

И я уже раньше писал, что причина неудачных матчей «Зари» не в тренерах и игроках, а в отсутствии финансовой стабильности».

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