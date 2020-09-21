Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «В матче со Львовом у Динамо не было скорости»

Бывший футболист сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о поединке 3-го тура УПЛ «Динамо» — «Львов» (3:1).

«Это также был суперматч 3-го тура. После фиаско «Львова» в игре с «Колосом» я думал, что «Динамо» легко возьмет три очка. Но «Львов» дал бой. Понятно, что у киевлян произошла ротация — на поле вышли те, кто не играл, и кто только справился с травмами. Неудивительно, что первый тайм был для «Динамо» смазан… В таком сочетании «бело-синие» в этом сезоне еще не выступали. У «Динамо» не было скорости, без которой сложно вскрывать насыщенную оборону. С помощью ряда замен, когда на поле вышли те исполнители, которые обыграли АЗ в Лиге чемпионов, Мирче Луческу удалось не только заметно усилить игру команды, но и добыть победу», — отметил Венглинский.