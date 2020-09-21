Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «В матче со Львовом у Динамо не было скорости»

Специалист подвел итоги победы киевлян над львовским клубом (3:1)

  • 21.09.2020 16:52
  • 448 просмотров
  • 1 комментарий
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «В матче со Львовом у Динамо не было скорости»
© ФК Динамо Киев. Олег Венглинский

Бывший футболист сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о поединке 3-го тура УПЛ «Динамо» — «Львов» (3:1).

«Это также был суперматч 3-го тура. После фиаско «Львова» в игре с «Колосом» я думал, что «Динамо» легко возьмет три очка. Но «Львов» дал бой. Понятно, что у киевлян произошла ротация — на поле вышли те, кто не играл, и кто только справился с травмами. Неудивительно, что первый тайм был для «Динамо» смазан… В таком сочетании «бело-синие» в этом сезоне еще не выступали. У «Динамо» не было скорости, без которой сложно вскрывать насыщенную оборону. С помощью ряда замен, когда на поле вышли те исполнители, которые обыграли АЗ в Лиге чемпионов, Мирче Луческу удалось не только заметно усилить игру команды, но и добыть победу», — отметил Венглинский.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.09.2020 17:25
    0
    Что-то он ерунду говорит. Львовяне придерживались тактики мелкого фола. О какой скорости можно говорить, если постоянно придерживали за руку или толкали в спину. Во втором тайме львовяне подсели и можно было увеличить скорость.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.09.2020 17:25
    0
    Что-то он ерунду говорит. Львовяне придерживались тактики мелкого фола. О какой скорости можно говорить, если постоянно придерживали за руку или толкали в спину. Во втором тайме львовяне подсели и можно было увеличить скорость.
    Ссылка
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