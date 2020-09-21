Динамо получит дополнительные средства от УЕФА

Киевское «Динамо» в понедельник, 21-го сентября, возьмет курс на Бельгию, где 23-го сентября команда Мирчи Луческу проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».

Из-за жесткого медицинского протокола, который разработал УЕФА, делегация команд-участников Лиги чемпионов должна быть не более 45 человек, включая футболистов и тренеров.

Накануне вылета в Гент все, кто вошел в состав делегации «Динамо», прошли очередное тестирование на коронавирус. Кроме того, поскольку футбольные команды в сложившихся условиях фактически лишены возможности пользоваться общими самолетами, УЕФА рекомендует добираться на еврокубковые матчи на чартерных рейсах. В этой связи, чтобы облегчить расходную ведомость клубов на выездных матчах, УЕФА каждому клубу компенсирует затраты на чартерный рейс в размере €40 тысяч.

На игру с «Гентом» Мирча Луческу взял 23 футболиста. Матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Гентом» и «Динамо» 23-го сентября в Бельгии обслужит румынский арбитр Овидиу Хацеган.