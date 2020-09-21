Динамо получит дополнительные средства от УЕФА

Киевскому клубу компенсируют €40 тысяч за чартерный рейс

  • 21.09.2020 16:34
  • 3241 просмотр
  • 4 комментария
Динамо получит дополнительные средства от УЕФА
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в понедельник, 21-го сентября, возьмет курс на Бельгию, где 23-го сентября команда Мирчи Луческу проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».

Из-за жесткого медицинского протокола, который разработал УЕФА, делегация команд-участников Лиги чемпионов должна быть не более 45 человек, включая футболистов и тренеров.

Накануне вылета в Гент все, кто вошел в состав делегации «Динамо», прошли очередное тестирование на коронавирус. Кроме того, поскольку футбольные команды в сложившихся условиях фактически лишены возможности пользоваться общими самолетами, УЕФА рекомендует добираться на еврокубковые матчи на чартерных рейсах. В этой связи, чтобы облегчить расходную ведомость клубов на выездных матчах, УЕФА каждому клубу компенсирует затраты на чартерный рейс в размере €40 тысяч.

На игру с «Гентом» Мирча Луческу взял 23 футболиста. Матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Гентом» и «Динамо» 23-го сентября в Бельгии обслужит румынский арбитр Овидиу Хацеган.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 17:03
    0
    con clusion, 21.09.2020 16:45
    Дешевые билеты на автобус Киев - Гент. Цена от 3 469,25 грн.
    Всего 41 час в дороге.))) Зато какая экономия!
    А ще можна "чартерні "ракети" або "Glovo" замовити - вони ж везуть все!!!!
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 21.09.2020 16:49
    0
    Не дешево в бельгию слитать ~ 850$ билет.
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 21.09.2020 16:47
    0
    Взятка?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 16:45
    +3
    Дешевые билеты на автобус Киев - Гент. Цена от 3 469,25 грн.
    Всего 41 час в дороге.))) Зато какая экономия!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 16:45
    +3
    Дешевые билеты на автобус Киев - Гент. Цена от 3 469,25 грн.
    Всего 41 час в дороге.))) Зато какая экономия!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 17:03
    0
    con clusion, 21.09.2020 16:45
    Дешевые билеты на автобус Киев - Гент. Цена от 3 469,25 грн.
    Всего 41 час в дороге.))) Зато какая экономия!
    А ще можна "чартерні "ракети" або "Glovo" замовити - вони ж везуть все!!!!
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
      Fan_GOOD_FootBall, 21.09.2020 16:49
    0
    Не дешево в бельгию слитать ~ 850$ билет.
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 21.09.2020 16:47
    0
    Взятка?
    Ссылка
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