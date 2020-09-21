Артем КРАВЕЦ: «Если сидеть и не играть, то в сборную попасть невозможно»

Игрок очень хочет сыграть на чемпионате Европы

  • 21.09.2020 16:45
  • 1287 просмотров
  • 6 комментариев
Артем КРАВЕЦ: «Если сидеть и не играть, то в сборную попасть невозможно»
© fcdynamo.kiev.ua

Артем Кравец в комментарии Футбол 1 пояснил, почему решил разорвать контракт с «Динамо» Киев, хотя двухлетний договор форвард подписал только в августе.

«Я просто хочу получать больше игровой практики, потому что моя мечта - сыграть на Евро за сборную Украины. А если я буду сидеть и не играть, а только тренироваться, то это будет невозможно. Все очень просто».

«Все было по моей инициативе, но мы вместе решили, что мне лучше уйти в другую команду. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Это не украинский чемпионат», - сказал Кравец.

Ожидается, что Артем вернется в чемпионат Турции.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 17:23
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 17:01
    А якщо ще й до того всього і "пиз**ти" - то не те що в збірну, навіть у нормальний клуб не потрапиш!!!!
    Даунама это не нормальный клуб, это самый убогий и самый позорный клюб в Украине и в мире в целом.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 21.09.2020 17:22
    0
    В Бельгию?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 17:01
    0
    А якщо ще й до того всього і "пиз**ти" - то не те що в збірну, навіть у нормальний клуб не потрапиш!!!!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.09.2020 17:00
    +1
    dd dent, 21.09.2020 16:52
    + супряга
    Там ще Філіпов через іноземний чемп.пробивається
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 16:52
    0
    Bohdan, 21.09.2020 16:51
    Думаю Яремчук і Мораєс сильніші за Кравця. Важко йому буде попасти в збірну.
    + супряга
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 21.09.2020 16:51
    -1
    Думаю Яремчук і Мораєс сильніші за Кравця. Важко йому буде попасти в збірну.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.09.2020 17:00
    +1
    dd dent, 21.09.2020 16:52
    + супряга
    Там ще Філіпов через іноземний чемп.пробивається
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 21.09.2020 17:22
    0
    В Бельгию?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 17:01
    0
    А якщо ще й до того всього і "пиз**ти" - то не те що в збірну, навіть у нормальний клуб не потрапиш!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 16:52
    0
    Bohdan, 21.09.2020 16:51
    Думаю Яремчук і Мораєс сильніші за Кравця. Важко йому буде попасти в збірну.
    + супряга
    Ссылка
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