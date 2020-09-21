Артем КРАВЕЦ: «Если сидеть и не играть, то в сборную попасть невозможно»

Артем Кравец в комментарии Футбол 1 пояснил, почему решил разорвать контракт с «Динамо» Киев, хотя двухлетний договор форвард подписал только в августе.

«Я просто хочу получать больше игровой практики, потому что моя мечта - сыграть на Евро за сборную Украины. А если я буду сидеть и не играть, а только тренироваться, то это будет невозможно. Все очень просто».

«Все было по моей инициативе, но мы вместе решили, что мне лучше уйти в другую команду. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Это не украинский чемпионат», - сказал Кравец.

Ожидается, что Артем вернется в чемпионат Турции.