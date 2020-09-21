Анатолий ТРУБИН: «Не тот результат, который мы хотели»

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин подвел итоги ничьей с «Зарей» (2:2) в матче 3-го тура УПЛ.
«Не тот результат, который мы хотели, но надо двигаться только вперед и продолжать работать. Все вместе, команда», — написал Трубин.
Анатолий вышел в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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