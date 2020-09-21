В понедельник, 21-го сентября, состоится поединок 1-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» будет принимать «Болонью».
Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Милан – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Милан» – «Болонья» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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