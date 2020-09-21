Виктор КОРНИЕНКО: «Перетерпел волнение, вышел и доказывал»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о своем дебюте за «горняков» в матче 3-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:2).
– Какими были эмоции, когда узнал, что дебютируешь за первую команду?
– Конечно, небольшое волнение. Каждый игрок переживает, когда такое случается. Но это хорошо. Перетерпел его, вышел и доказывал. После волнение прошло — все нормально. Сейчас уже чувствую себя комфортно.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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