Анатолий ТРУБИН: «С нашей стороны было много ошибок»

Вратарь «горняков» Анатолий Трубин поделился мнением о поединке 3-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:2).
«С нашей стороны, особенно в первом тайме, было много индивидуальных ошибок и технический брак. И не хватило реализации впереди. Уступать никто не хотел, плюс тренеры внесли коррективы в перерыве. Во втором тайме мы сыграли лучше. Думаю, если бы начали так с первых минут, победили бы», — считает Трубин.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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