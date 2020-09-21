Анатолий ТРУБИН: «С нашей стороны было много ошибок»

Голкипер «Шахтера» подвел итоги поединка с «Зарей» (2:2)

  • 21.09.2020 13:50
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Анатолий ТРУБИН: «С нашей стороны было много ошибок»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вратарь «горняков» Анатолий Трубин поделился мнением о поединке 3-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:2).

«С нашей стороны, особенно в первом тайме, было много индивидуальных ошибок и технический брак. И не хватило реализации впереди. Уступать никто не хотел, плюс тренеры внесли коррективы в перерыве. Во втором тайме мы сыграли лучше. Думаю, если бы начали так с первых минут, победили бы», — считает Трубин.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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