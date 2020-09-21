Анатолий ТРУБИН: «С нашей стороны было много ошибок»

Вратарь «горняков» Анатолий Трубин поделился мнением о поединке 3-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:2).

«С нашей стороны, особенно в первом тайме, было много индивидуальных ошибок и технический брак. И не хватило реализации впереди. Уступать никто не хотел, плюс тренеры внесли коррективы в перерыве. Во втором тайме мы сыграли лучше. Думаю, если бы начали так с первых минут, победили бы», — считает Трубин.