В поединке 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома обыграл «Бернли» со счетом 4:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лестер» — «Бернли» — 4:2
Голы: Барнс, 20, Питерс, 50 (автогол), Джастин, 61, Прат, 79 — Вуд, 10, Данн, 73
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Бёрнли
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Лестер Сити).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Джимми Данн (Бёрнли).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер Сити).
|50'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эрик Питерс (Бёрнли).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
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Источник — YouTube
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