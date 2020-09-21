2-й тур
Лестер Сити
4:2
Бёрнли
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер — Бернли — 4:2. Видео голов и обзор матча

Хозяева добились уверенной победы в матче 2-го тура АПЛ

  • 21.09.2020 13:05
  • 293 просмотра
  • 0 комментариев
Лестер — Бернли — 4:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Лестер

В поединке 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома обыграл «Бернли» со счетом 4:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лестер» — «Бернли» — 4:2
Голы: Барнс, 20, Питерс, 50 (автогол), Джастин, 61, Прат, 79 — Вуд, 10, Данн, 73

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Бёрнли
79' ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Лестер Сити).
73' ГОЛ ! Мяч забил Джимми Данн (Бёрнли).
62' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер Сити).
50' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эрик Питерс (Бёрнли).
20' ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
10' ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности