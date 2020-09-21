Динамо заплатит 5 млн евро за левого бека из Аргентины – СМИ

Левый защитник аргентинского «Эстудиантеса» Факундо Мура в ближайшее время может перебраться в Украину, где интерес к нему проявляет «Динамо».

Сообщается, что руководство «бело-синих» вскоре представит «Эстудиантесу» официальное предложение о выкупе контракта Муры за 5 миллионов евро.

21-летний Факундо Мура является воспитанником «Эстудиантеса», за который провел 19 матчей, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года, а стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 3,2 миллиона евро.