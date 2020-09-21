Динамо заплатит 5 млн евро за левого бека из Аргентины – СМИ

Сообщается, что «на радары» киевскому клубу угодил 21-летний Факундо Мура

  • 21.09.2020 12:55
  • 5218 просмотров
  • 8 комментариев
Динамо заплатит 5 млн евро за левого бека из Аргентины – СМИ
© Twitter. Факундо Мура

Левый защитник аргентинского «Эстудиантеса» Факундо Мура в ближайшее время может перебраться в Украину, где интерес к нему проявляет «Динамо».

Сообщается, что руководство «бело-синих» вскоре представит «Эстудиантесу» официальное предложение о выкупе контракта Муры за 5 миллионов евро.

21-летний Факундо Мура является воспитанником «Эстудиантеса», за который провел 19 матчей, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года, а стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 3,2 миллиона евро.

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Источник — Diario HOY

(12 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 21.09.2020 14:13
    0
    5 лямів за "лівого" гравця? Подивимося...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 14:12
    0
    UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:09
    А зачем он ? Если платишь 5 млн то игрок должен играть а не лавку греть. Миколенко продадут или в центр переведут? На данный момент динамо больше нуждается в цз
    І я про це думав, схиляюсь до того, що не можуть ЦЗ знайти і вирішили Миколенка там загравати
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:09
    0
    А зачем он ? Если платишь 5 млн то игрок должен играть а не лавку греть. Миколенко продадут или в центр переведут? На данный момент динамо больше нуждается в цз
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.09.2020 13:12
    -6
    Плач под бело-голубые флаги Аргентины! А я закрываю глаза...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.09.2020 13:10
    -5
    ...Мура якась !
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 13:06
    +3
    Sauron, 21.09.2020 13:02
    Не верю, что будем платить за 3млн игрока целых 5млн, если у него меньше года до конца контракта.
    Цена на трансфермаркете часто достаточно условна.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 21.09.2020 13:02
    0
    Не верю, что будем платить за 3млн игрока целых 5млн, если у него меньше года до конца контракта.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 12:58
    +1
    Хорошо бы если правда.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 13:06
    +3
    Sauron, 21.09.2020 13:02
    Не верю, что будем платить за 3млн игрока целых 5млн, если у него меньше года до конца контракта.
    Цена на трансфермаркете часто достаточно условна.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 12:58
    +1
    Хорошо бы если правда.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.09.2020 14:13
    0
    5 лямів за "лівого" гравця? Подивимося...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 14:12
    0
    UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:09
    А зачем он ? Если платишь 5 млн то игрок должен играть а не лавку греть. Миколенко продадут или в центр переведут? На данный момент динамо больше нуждается в цз
    І я про це думав, схиляюсь до того, що не можуть ЦЗ знайти і вирішили Миколенка там загравати
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 14:09
    0
    А зачем он ? Если платишь 5 млн то игрок должен играть а не лавку греть. Миколенко продадут или в центр переведут? На данный момент динамо больше нуждается в цз
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 21.09.2020 13:02
    0
    Не верю, что будем платить за 3млн игрока целых 5млн, если у него меньше года до конца контракта.
    Ссылка
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