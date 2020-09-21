Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начнет свой путь на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге матчем второго круга против польской теннисистки Магды Линетт (№35 WTA).



В первом раунде лучшая польская теннисистка в двух сетах разобралась с Полин Парментье (№162 WTA) из Франции.



Страсбург. Первый круг

Магда Линетт (Польша) – Полин Парментье (Франция) – 6:4, 6:3



Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.

Напомним, действующая победительница турнира – украинка Даяна Ястремская.