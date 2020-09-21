Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) начнет свой путь на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге матчем второго круга против польской теннисистки Магды Линетт (№35 WTA).
В первом раунде лучшая польская теннисистка в двух сетах разобралась с Полин Парментье (№162 WTA) из Франции.
Страсбург. Первый круг
Магда Линетт (Польша) – Полин Парментье (Франция) – 6:4, 6:3
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.
Напомним, действующая победительница турнира – украинка Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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