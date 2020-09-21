Криштиану РОНАЛДУ: «Всегда хорошо начинать сезон с победы»

Форвард «Ювентуса» доволен разгромом «Сампдории» (3:0)

  • 21.09.2020 12:44
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Криштиану РОНАЛДУ: «Всегда хорошо начинать сезон с победы»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду (в центре)

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Кришитану Роналду подвел итоги победы над «Сампдорией» (3:0) в поединке 1-го тура Серии А.

«Всегда хорошо начинать сезон с победы! Хорошая работа, команда», — написал Роналду в Instagram.

Роналду отметился забитым мячом на 88-й минуте встречи, поставив точку в матче.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 21.09.2020 13:25
    0
    Кришитану, норм написано.
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 21.09.2020 13:25
    0
    Кришитану, норм написано.
    Ссылка
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