Криштиану РОНАЛДУ: «Всегда хорошо начинать сезон с победы»

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Кришитану Роналду подвел итоги победы над «Сампдорией» (3:0) в поединке 1-го тура Серии А.
«Всегда хорошо начинать сезон с победы! Хорошая работа, команда», — написал Роналду в Instagram.
Роналду отметился забитым мячом на 88-й минуте встречи, поставив точку в матче.
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Источник — Instagram
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