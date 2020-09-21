1-й тур
Ювентус
3:0
Сампдория
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Пирло дебютировал с разгрома. Ювентус отправил 3 мяча в ворота Сампдории

Голы в составе туринской команды забили Кулусевски, Бонуччи и Роналду

  • 21.09.2020 00:43
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Пирло дебютировал с разгрома. Ювентус отправил 3 мяча в ворота Сампдории
© Twitter

20 сентября в чемпионате Италии прошли матчи 1-го тура.

Андреа Пирло дебютировал с разгрома. «Ювентус» отправил 3 гола в ворота «Сампдории».  Голы в составе туринской команды забили Кулусевски, Бонуччи и Роналду.

Серия A. 1-й тур

«Ювентус» – «Сампдория» – 3:0

Голы: Кулусевски, 13, Бонуччи, 78, Роналду, 88.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (Мерих Демирал, 83), Бонуччи, Данилу, Фработта (Де Шильо, 67), Рэмси, Рабьо, Маккенни, Криштиану Роналду, Куадрадо (Бентанкур, 78), Кулусевски (Дуглас Коста, 82).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 46), Депаоли (Рамирес, 46), Колли, Ауджелло, Экдаль, Янкто, Лерис (Квальярелла, 46), Торсби (Верре, 70), Бонаццоли (Дамсгор, 70).

Предупреждения: Тонелли, 4. Фработта, 54.

Судья: Пиччинини.

Турин. Стадион «Алльянц».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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