Ювентус – Сампдория – 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» разгромил «Сампдорию» со счетом 3:0.
Лучшие моменты матча Ювентус - Сампдория
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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